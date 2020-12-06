الجيش الليبي يرصد سفناً حربية تركية قبالة سواحل سرت

المواطن - متابعة

أكد الجيش الوطني الليبي، أنه تم رصد تحرك سفن حربية تركية نحو ليبيا في خليج سرت.

وقال اللواء خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، في تصريحات صحافية لقناتي العربية والحدث إن السفن الحربية التركية توجد خارج نطاق المياه الإقليمية الليبية، ويتم متابعتها والتصدي لها إذا لزم الأمر.

وتابع المسؤول الليبي: “لم يتم رصد ما يدل على اقترابها من الهلال النفطي، مؤكدًا جاهزية الجيش والقوات البحرية الليبية للتعامل مع أي طارئ”.

وذكرت وسائل إعلام ليبية في وقت سابق أن سفناً حربية تركية تم رصدها في خليج سرت، وأن الأقمار الصناعية رصدت 6 فرقاطات بحرية، تحمل العلم التركي قبالة سواحل ليبيا، عند خليج سرت النفطي.

وزعمت التقارير أن وجهة السفن التركية قد تكون مناطق الهلال النفطي التي تسيطر عليها قوات الجيش الليبي.

وقال الجيش الليبي، إنه رصد تحرك سفن حربية تركية قبالة خليج سرت النفطي، مجدداً التزامه باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف وبتفاهمات اللجنة العسكرية 5+5، وجاهزيته للتعامل مع أي حالات طارئة.

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