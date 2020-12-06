الحائلي للاعبي الاتحاد: نحتفل اليوم ونفتح غدًا صفحة جديدة

المواطن - مروة نبيل

بعث رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، رسالة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد الفوز على الوحدة اليوم بهدفين مقابل هدف.

الحائلي يوجه رسالة للاعبي الاتحاد:

وقال الحائلي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “اللهم لك الحمد فوز ثاني مهم على التوالي غاب من فترة نحتفل به الليلة ونفتح غدًا صفحة مهمة جديدة.. مبروك جمهورنا الغالي ولكافة المحبين”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد بدأ منافسات الموسم الرياضي الحالي بالخسارة ضد الاتفاق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما أثار غضب جماهيره، قبل أن ينتفض ويحقق نتائج جيدة.

العميد يتجاوز عقبة الوحدة:

ولعب نادي الاتحاد ضد الوحدة اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ونجح العميد في تحقيق فوزه الثاني على التوالي، وحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 2/ 1، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة اليوم، رفع العميد رصيده إلى 12 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة عند 6 نقاط فقط.

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