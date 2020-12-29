الحائلي وكعكي يتكفلان بطائرة خاصة لنقل الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

تكفل رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، ونائبه أحمد كعكي بطائرة خاصة لنقل الفريق الأول لكرة القدم إلى القيصومة، استعدادًا لمباراته ضد الباطن.

طائرة خاصة تنقل العميد:

وقرر الحائلي وكعكي التكفل بمصاريف الطائرة الخاصة، لعدم وجود رحلات مباشرة بين جدة والقيصومة في موعدي الذهاب والإياب، ولحرص الإدارة على تجنيب الفريق إرهاق التنقل في الرحلات غير المباشرة.

وأشار حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم سيُغادر، صباح يوم غد الأربعاء، إلى مطار القيصومة عبر الطائرة الخاصة.

العميد في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد العميد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة بعد تعادله إيجابيًّا ضد الهلال.

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