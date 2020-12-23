الحريري : “يمكن عم نتأخّر” في تشكيل الحكومة

المواطن - متابعة

لا تزال مشاورات تشكيلة حكومة سعد الحريري تراوح مكانها، فيما يحاول رئيس الوزراء المكلف تبرير التأخير، وإلقاء الكرة في ملعب الفرقاء السياسيين.

وقال الحريري في كلمة له اليوم أتبعها بعدة تغريدات في تويتر : الإسراع في تشكيل حكومة هو الأساس ونحتاج إلى أشخاص نستفيد منهم لمصلحة البلد و”يمكن عم نتأخّر” في تشكيل الحكومة، وهذا الأمر يشكل ضغطًا على البلد ولكن الرئيس ميشال عون وأنا حريصان على تشكيلها.

وتابع : على المسؤولين التفكير بالمواطنين والمتضررين من الانفجار ونحن قادرون على وقف الانهيار ولكن يجب أن نتواضع وأن نفكر في مصلحة البلد ويجب أن تُشكّل الحكومة بعد رأس السنة.

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