الحصيني : ارفعوا الحلال عن الأودية الأمطار مستمرة حتى الغد

المواطن - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني استمرار الأمطار الرعدية على عدد من مناطق المملكة اليوم الجمعة وحتى صباح الغد.

وقال الحصيني: متوقع اليوم الجمعة 142/4/19هـ حتى صباح السبت بإذن الله- أمطار متفاوتة من متوسطة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من الشرقية والقصيم و محافظات شمال وغرب منطقة الرياض وعلى مناطق الحدود الشمالية والجوف والباحة وعسير وجازان وحائل وجنوب المدينة .

وتابع : من له حلال في الصمان وشمال الشرقية وشرق القصيم يرفعه عن الأودية.

حالة الطقس اليوم

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرارية هطول الأمطار الرعدية على مناطق الرياض، القصيم، حائل والشرقية وتكون متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من تلك المناطق كذلك على منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وماتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

أمطار حفر الباطن والجبيل

وهطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة حفر الباطن والمراكز التابعة لها، مصحوبة بنشاط وصواعق رعدية، سالت على إثرها الأودية والشعاب ولا تزال الأمطار مستمرة في الهطول.

كما هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الجبيل، ومدينة الجبيل الصناعية، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

الدفاع المدني يحذر

من جانبها أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

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