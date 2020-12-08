الحصيني: كتلة قطبية باردة أثرت على معظم المناطق فجر اليوم

المواطن - الرياض

كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، عن تأثر معظم مناطق المملكة فجر اليوم (الثلاثاء) بالكتلة الباردة التي أصلها قطبي.

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: إن هذه الكتلة أثرت على درجة حرارة معظم مناطق المملكة في اليوم الثاني من موسم المربعانية، حيث سجلت العاصمة الرياض 9 درجات مئوية، فيما سجل مطار الملك خالد 8 درجات مئوية.

وكشف الحصيني عن درجات الحرارة التي سجلت فجر اليوم، ومنها مكة المكرمة بدرجة حرارة 19 درجة، والمدينة المنورة 13، وجدة 22، والأحساء 11، والجوف 10 درجات مئوية، و7 درجات في كل من عرعر وظهران الجنوب.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة, في حين يتوقع تكون الضباب على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

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