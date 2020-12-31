الحصيني متوقعًا طقس إجازة الأسبوع: اكشتوا والبسوا ولبسوا عيالكم

المواطن - الرياض

كشف الخبير في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني توقعاته لأجواء أجازة نهاية الأسبوع من اليوم الخميس إلى السبت المقبل.

وقال الحصيني في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: متوقع أجواء معتدلة نهارًا ومن باردة وباردة جدًا ليلًا على الرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك ونجران والمرتفعات الغربية والجنوبية، أما المدينة النبوية والشرقية معتدل نهارًا باردة ليلًا.

وتابع: مكة المكرمة وجازان والساحل الغربي من جدة إلى جازان تميل للحرارة نهارًا معتدلة في الليل.

توقعات طقس الخليج:

وبالنسبة إلى دول الخليج، توقع الحصيني أجواء من معتدلة نهارًا وليلًا من لطيفة إلى تميل للبرودة مع رطوبة نسبية تلطف الأجواء والرياح شمالية من خفيفة إلى معتدلة السرعة في وسط وشمال الخليج وشمال شرقية إلى شرقية في جنوبه.

وأضاف الخبير في الطقس والمناخ: متوقع أمطار متفاوتة ومتفرقة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة من الخميس إلى السبت بإذن الله وشبه غزيرة في نطاق محدود على أجزاء من مكة المكرمة والشمالية والقصيم والرياض والصمان والشرقية وجنوب المدينة المنورة وشرقي الجوف وحائل والكويت والبحرين وقطر، متابعًا: “اكشتوا والبسوا ولبسوا عيالكم”.

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