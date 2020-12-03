الحكم بقتل شخص قتل رجلي أمن عمدًا وعدواناً وسجن 11 آخرين

المواطن- الرياض

أصدرت المحكمة الجزائية حكماً بالقتل بحق شخص قتل رجلي أمن عمداً وعدواناً كما حكمت على 11 متهماً بالسجن من 8 إلى 25 عامًا وذلك بعد ثبوت إدانتهم بحيازة السلاح وتمويل الإرهاب.

كما تضمن حكم المحكمة الجزائية المتخصصة ثبوت إدانة المدعى عليه الأولى بقتل رجلي أمن أثناء أدائهما واجبهما في حماية حدود المملكة، وثبوت إدانة بقية المتمين بعدة تهم منها تشكيل والانضمام لخلية مسلحة للخروج إلى اليمن بحسب قناة الإخبارية.

كما أدانت المحكمة المتهمين باستعمال وحيازة أسلحة نارية مع ذخائرها للإخلال بالأمن الداخلي، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بنقل مبالغ مالية لدعم الخلية الإرهابية، وقيام المدعي عليه الثاني عشر بمحاولة تهريب عدة أشخاص من السعودية إلى اليمن.

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