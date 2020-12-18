الخنين ينفي وجود مستحقات متأخرة لدى الوحدة

المواطن - مروة نبيل

حسم وكيل أعمال اللاعبين، عبدالرحمن الخنين الجدل الذي أُثير خلال الساعات الماضية بشأن وجود مستحقات مالية متأخرة لدى نادي الوحدة، الأمر الذي يُهدده بخصم النقاط.

الخنين يبرئ الوحدة:

وأكد عبدالرحمن الخنين لـ”الرياضية” أن موكليه عامر هارون وفريد الحربي، استلما كافة مستحقاتهما من نادي الوحدة منذ فترة، ولا يطالبان فرسان مكة بأي شيء، كما ورد في بيان لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق، قد أصدرت العديد من القرارات أبرزها ضد نادي الوحدة، حيث أنذرته بخصم عدة نقاط من رصيده، حال امتنع عن تنفيذ 14 قرارًا من غرفة فض المنازعات في مدة أقصاها 30 يومًا، والتي بينها قضيتي هارون والحربي.

دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، يستعد فرسان مكة لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل فرسان مكة المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط، من الفوز في 3 مباريات والخسارة في 5 لقاءات.

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