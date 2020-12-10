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الداخلية تستعرض مبادرة طريق مكة في معرض جيتكس 2020 بدبي
أحد برامج رؤية 2030 للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

الداخلية تستعرض مبادرة طريق مكة في معرض جيتكس 2020 بدبي

2020/12/10
الساعة 9:54 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الداخلية تستعرض مبادرة طريق مكة في معرض جيتكس 2020 بدبي
المواطن - واس

استعرضت وزارة الداخلية خلال مشاركتها حالياً في معرض جيتكس 2020 دبي، “الحلول التقنية” التي أطلقتها لخدمة ضيوف الرحمن الذين تجاوز عددهم خلال السنوات العشر الماضية 150 مليون حاج.

واطلع زوار الجناح على أبرز هذه الحلول التي تشمل مبادرة “طريق مكة” أحد برامج رؤية المملكة 2030 للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وما أحرزته من تقدم في اختصار الوقت والجهد على الحجاج في الدول التي طبقت المبادرة وهي، ماليزيا، وإندونيسيا، وتونس، وباكستان، وبنجلادش.

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وأوضحت الوزارة أنها تهدف للوصول إلى الحج الذكي من خلال إنهاء إجراءات دخول حجاج المستفيدين من المغادرة من بلدانهم، بدءا من إصدار التأشيرة إلكترونياً وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصول الحجاج ينتقلون مباشرة إلى حافلات تنتظرهم لإيصالهم إلى الأماكن المعدة لسكنهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة ، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

يذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة بالتعاون مع وزارات “الخارجية والصحة والحج والعمرة” وهيئتي الجمارك والطيران المدني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.
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