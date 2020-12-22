الدفاع المدني يحذر أهالي الباحة من التقلبات الجوية

المواطن - الرياض

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة ومحافظاتها؛ وذلك بناءً على تقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة التي تشير إلى نشاط في الرياح يصحبها هطول أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة وغزيرة في بعض المناطق تؤدي إلى جريان الأودية بالمنطقة ابتداءً من اليوم وحتى يوم الخميس القادم – بمشيئة الله – .

وأهابت المديرية العامة بالجميع إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

وكان المركز الوطني لـ الأرصاد أصدر اليوم تقريرًا عن حالة الطقس المتوقعة على بعض مناطق المملكة بدءًا من يوم الجمعة الـ 10 من الشهر الجاري حتى الأحد المقبل.

وأوضح التقرير أنه – بمشيئة الله – ستتأثر مناطق شمال ووسط المملكة بموجة باردة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤثر في منطقتي الحدود الشمالية والجوف، وتمتد يوم السبت لتؤثر في منطقتي حائل والقصيم والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية، حيث يُتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى ما بين الـ ( 0 ) المئوي إلى درجتين مئويتين تحت الصفر ( – 0 ).

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