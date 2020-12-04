الدفاع المدني يحذر المواطنين والمقيمين: لا تجازفوا بعبور الأودية

المواطن - الرياض

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني مجددًا المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحذر من تجمعات مياه الأمطار، وعدم المجازفة باجتياز وعبور الأودية.

#لسلامتك…

أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية لا تجازف بحياتك في اجتيازها. pic.twitter.com/9vH9ZMnRM3 — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) December 3, 2020

وأكد الدفاع المدني خلال مقطع فيديو على ضرورة عدم المجازفة باجتياز الأودية أثناء هطول الأمطار وجريان السيول؛ لضمان السلامة، كما عرضت لقطات تثبت مخاطر محاولات اجتياز السيول.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الجمعة استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق الرياض، القصيم، حائل، الشرقية، وتكون متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من تلك المناطق.

كذلك تشمل الحالة منطقتي الجوف، الحدود الشمالية كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وشملت التوقعات ألّا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة، المدينة المنورة، تشمل السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

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