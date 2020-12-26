الدفاع المدني يعلن أسماء المرشحين والمرشحات على وظائفه الإدارية

المواطن - الرياض

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أسماء المرشحين والمرشحات المقبولين مبدئيًّا على وظائفها الإدارية المعلنة بتاريخ 25/ 4/ 1442هـ، والمتقدمين عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وسيتم التواصل والتنسيق مع المرشحين عن طريق البريد الإلكتروني أو رقم الجوال المسجل في جدارة؛ وذلك لتحديد موعد المطابقة والمقابلة الشخصية.

وأوضحت المديرية أن المقابلة الشخصية لا تعني الترشيح النهائي وإنما لتحديد مدى ملاءمة المرشح لشغل الوظيفة، وعلى المعلن أسماؤهم عند المراجعة اصطحاب الوثائق التالية:

أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها والسيرة الذاتية. أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحًا فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج. الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع نسخة منها. عدد (3) صورة شخصية مقاس (4*6)، كما تؤكد المديرية العامة للدفاع المدني أنه لـن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة، وفي حال عدم المراجعة خلال الفترة المحددة سيعتبر ذلك عدولًا (منه/ منها) عن الرغبة في التوظيف.

– وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني أنه يمكن الاطلاع على الأسماء من خلال الرابط (هنا).

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