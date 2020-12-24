الدنمارك تكتشف 33 إصابة بـ السلالة الجديدة من فيروس كورونا

المواطن - متابعة

رصدت السلطات الصحية في الدنمارك 33 حالة إصابة بـ السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي بدأت تنتشر في أجزاء من بريطانيا وعدد من دول العالم.

وأوضح معهد المصل الدنماركي المسؤول عن مكافحة الأمراض المعدية في البلاد في تقرير أن الحالات رُصدت في فحوص فيروس كورونا التي أجريت بين 14 نوفمبر و19 ديسمبر.

وعلقت الدنمارك، مثل العديد من الدول الأخرى، رحلات الطيران من بريطانيا حيث ظهرت السلالة الجديدة من الفيروس.

يذكر أن الدنمارك تستعد لاستخراج بقايا ملايين من حيوانات المينك التي أعدمت سابقًا بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وقالت الحكومة إن السلطات ستستخرج نحو 4 ملايين من بقايا حيوانات المينك المدفونة في مقابر جماعية وحرقها لمنع حدوث تلوث. ومن المقرر استخراج بقايا هذه الحيوانات في شهر مايو/ أيار المقبل، إذ يقول مسؤولون إن خطر انتقال عدوى فيروس كورونا من الحيوانات الميتة سيكون قد زال بحلول التاريخ المذكور. وأُعْدِم أكثر من 15 مليونًا من حيوانات المينك في الدنمارك، الأمر الذي دمَّر صناعة فرو هذه الحيوانات التي تعتبر الأكبر من نوعها في الاتحاد الأوروبي.

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