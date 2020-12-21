الدوسري عن الاحتراف: الهلال سيبقى أولوية بالنسبة لي

المواطن - مروة نبيل

أعرب نجم نادي الهلال، سالم الدوسري، عن سعادته بتحقيق الفوز على القادسية اليوم، مشددًا في الوقت ذاته على أن الاحتراف الخارجي لا يُمثل له هاجسًا.

الدوسري يتحدث عن الاحتراف:

وأكد سالم الدوسري أن الاحتراف بالخارج يُعد رغبة لكل لاعب، إلا أنه لا يعتبره هاجسًا يشغل تفكيره، مضيفًا: “لو جعلته هاجسًا لن أستطيع أن أقدم شيئًا للهلال وجماهيره”.

وشدد خلال تصريحاته لـ”القنوات الرياضية السعودية”، على أن الهلال هو من اكتشفه وأوصله إلى هذه المرحلة من النجومية، لذلك سيبذل أقصى جهد لخدمته، وتابع: “الهلال سيبقى أولوية بالنسبة لي”.

واختتم الدوسري تصريحاته بالتأكيد على أهمية فوز الهلال ضد القادسية من أجل استعادة ثقافة الانتصارات والعودة بالفريق إلى وضعه الطبيعي، مشددًا على إلى أنهم كلاعبين يتقبلون الخسارة كما يفرحون عند تحقيق الفوز.

الهلال يفوز بثلاثية:

ولعب القادسية ضد الهلال اليوم على ملعب الأمير سعود بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز الزعيم بثلاثية مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 22 نقطة، ليواصل الانفراد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد القادسية عند 13 نقطة.

شارك الخبر