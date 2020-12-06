الدويش: النصر حاله مثل Barcelona

المواطن - محمد سمعه

قال الإعلامي الرياضي والمدرب القانوني محمد الدويش إن ما يحدث لنادي النصر هو نفسه ما يحدث لفريق Barcelona الإسباني، المتعثر حاليًا في الدوري الإسباني.

وغرد الدويش اليوم الأحد عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “لا تستطيع أن تغير المدرب، فلتقنعه أن يغير هو طريقته، النصر حاله مثل حال برشلونة، يخسر من هجمات مرتدة، والنصر خسر أيضًا بـ ملعب مفتوح، وأقنع المدرب يبعد أمرابط وحمدالله ومايكون بجانبه في الاحتياط، ريثما يتخلصون من الانتفاخ”.

Barcelona يسقط في فخ فريق قادش

ويُقدم الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، أداءً سيئًا على المستوى المحلي تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان حيث خسر أمس السبت من فريق قادش بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري الإسباني.

يذكر أن نادي Barcelona يحتل حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب أندية الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة.

وكانت بعض من جماهير نادي النصر، طالبت بإقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، وذلك بعد الخسارة من فريق أبها يوم الخميس الماضي بنتيجة هدفين لهدف ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر في المركز الأخير دوريًا

ويتواجد نادي النصر حاليًا بالمركز الـ16 والأخير في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط من 6 مباريات.

وجاء فوز ضمك ضد الأهلي أمس السبت في الدوري، ليؤدي إلى هبوط النصر للمركز السادس عشر، ووضعه بموقف صعب قبل مواجهة نادي الاتفاق غدًا الاثنين في الدوري.

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