الدويش لرئيس النصر: إذا فاتت البطولات ما تنفع الكلمات!

المواطن - مروة نبيل

انتقد الإعلامي محمد الدويش تصريحات رئيس مجلس إدارة نادي النصر صفوان السويكت، بعدما أكد أن فريقه يُعاني من ظلم تحكيمي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الدويش يرد على تصريحات رئيس النصر

وقال الدويش: “معه حق رئيس النصر وهو يتحدث بهذه الحدة عن التحكيم فما فعله بفريقه في الدوري ونهائي الكأس ثابت بالصوت والصورة لكنه لا يستطيع أنْ يبرئ العمل داخل ناديه من السوء لدرجة العبث .. وأنت تطلب بالعدل في الخارج عدّل الداخل!”.

وتابع محمد الدويش في تغريدة أخرى عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “توقيت ظهور رئيس النصر على طريقة ( دعوه يتنفس ويُنفّس ) فإذا فاتت البطولات ما تنفع الكلمات !”.

العالمي يُعاني هذا الموسم

ورفع العالمي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الـ15 وقبل الأخير بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي نظيره الأهلي، مساء يوم السبت المقبل، على إستاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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