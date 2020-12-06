الدويش يستنجد بـ وزارة الرياضة لـ إقالة فيتوريا !

المواطن - محمد سمعه

استنجد الإعلامي والمدرب القانوني محمد الدويش بـ وزارة الرياضة، وذلك لإقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر، بسبب النتائج المخيبة التي حققها العالمي منذ بداية الموسم الحالي 2020/2021.

وغرد الدويش قائلًا: “مطالبتي لـ وزارة الرياضة بالتدخل وإقالة المدرب البرتغالي، أمر منطقي لأنه ليس من الحكمة ولا الحوكمة ترك مدرب يعبث بفريق جماهيري وإعلامي، ومقابل هذا العبث يحصل على الملايين شهريًا، الوزارة سبق لها وأن ساعدت أندية على التخلص من مدربين ولاعبين”.

الجماهير تنقلب على مدرب النصر

وكانت فئات عديدة من جماهير النصر، طالبت إدارة النادي بإقالة المدرب البرتغالي وذلك بعد الخسارة من نادي أبها يوم الخميس بالجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن روي فيتوريا تولى تدريب النصر في بداية عام 2019، ونجح في قيادة أصفر العاصمة للفوز بلقبي دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018/2019 وكأس السوبر السعودي.

المرشح المحتمل لخلافة فيتوريا في النصر

ورُشح المدرب الروماني دان بيترسكو المدير الفني السابق لنادي كلوج الروماني لـ تدريب النصر بعد رحيل المدرب البرتغالي.

يذكر أن النصر يحتل حاليًا المركز الـ16 والأخير في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن خسر في خمس مباريات في 6 جولات.

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