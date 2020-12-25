الدويش يكشف الفارق بين تواجد الهلال والنصر على ملعب الجامعة

المواطن - محمد سمعه

علق الناقد الرياضي والمدرب القانوني محمد الدويش على الفارق بين تواجد ناديي الهلال والنصر في ملعب جامعة الملك سعود.

وغرد الدويش اليوم الجمعة قائلًا: “شركة استأجرت ملعبًا ثم أجرته لنادٍ، وشركة استأجرت ذات الملعب ثم أهدته لنادٍ، الفرق ليس بين التأجير والهدية وحسب، بل إن قيمة الهدية أضعاف التأجير”.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إخبارية عن نية إدارة نادي النصر إحداث تغييرات في ملعب “مرسول بارك” معقل العالمي الجديد، حيث ستكون مفاجئة لعشاق النادي خلال الفترة المقبلة.

النصر يستعرض ملعبه الجديد بشكل مميز:

وكان العالمي استعرض اليوم الجمعة، وفي مشهد مميز، ملعب “مرسول بارك” الذي سيستضيف مباريات العالمي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن نجحت إدارة صفوان السويكت في استئجار الملعب من جامعة الملك سعود لمدة 10 سنوات مقبلة.

العالمي يخوض أول مبارياته على ملعبه الجديد غدًا:

وسيخوض العالمي أولى مبارياته على ملعب “مرسول بارك” ضد نادي ضمك غدًا السبت، وذلك ضمن مواجهات الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكدت التقارير أنه سيتم تغيير شاشتي ملعب مرسول بارك عقب مباراة العالمي وضمك، وستوضع شاشات أفضل تليق بالملعب، وستكون جاهزة في وقت قريب بالمباريات المقبلة، وهو الأمر الذي أكده الإعلامي بدر أبو ثنين في الوقت ذاته.

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