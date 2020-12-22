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الدويش يُقارن بين فيتوريا وكارتيرون
بعد تراجع نتائج النصر هذا الموسم

الدويش يُقارن بين فيتوريا وكارتيرون

2020/12/22
الساعة 5:57 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الدويش يُقارن بين فيتوريا وكارتيرون فيتوريا
المواطن - مروة نبيل
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1 مقارنة بين فيتوريا وكارتيرون
1.1 النصر والتعاون في دوري محمد بن سلمان

قارن الإعلامي محمد الدويش بين مستوى النصر والتعاون بقيادة البرتغالي روي فيتوريا والفرنسي باتريس كارتيرون بعد منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

مقارنة بين فيتوريا وكارتيرون

وعلق الدويش على أداء النصر والتعاون مؤخرًا، قائلًا: “عاد من آسيا بفريق صعد فيها فهوى به في الدوري هذا فيتوريا، عاد من آسيا بفريق هوى فيها فصعد به في الدوري هذا كارتيرون”.

مدرب نادي النصر روي فيتوريا
المدرب البرتغالي

وتابع حديثه عن الفارق بين فيتوريا وكارتيرون عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “فرق جدية: مدرب غير جاد يدعو لاعبيه للعمل الجاد!.. ومدرب جاد جعل لاعبيه يعملون بجد”.

مدرب التعاون كارتيرون
كارتيرون

النصر والتعاون في دوري محمد بن سلمان

واستعاد النصر نغمة الانتصارات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز على الباطن بنتيجة 2/1، ليرتفع رصيده إلى 7 نقاط، ويحتل المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول الترتيب.

النصر
احتفال لاعبو النصر

على الجانب الآخر، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون تألقه وفاز برباعية دون رد على الشباب، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التعاون
احتفال اللاعبون بالهدف

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