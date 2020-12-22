الدويش يُقارن بين فيتوريا وكارتيرون

المواطن - مروة نبيل

قارن الإعلامي محمد الدويش بين مستوى النصر والتعاون بقيادة البرتغالي روي فيتوريا والفرنسي باتريس كارتيرون بعد منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

مقارنة بين فيتوريا وكارتيرون

وعلق الدويش على أداء النصر والتعاون مؤخرًا، قائلًا: “عاد من آسيا بفريق صعد فيها فهوى به في الدوري هذا فيتوريا، عاد من آسيا بفريق هوى فيها فصعد به في الدوري هذا كارتيرون”.

وتابع حديثه عن الفارق بين فيتوريا وكارتيرون عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “فرق جدية: مدرب غير جاد يدعو لاعبيه للعمل الجاد!.. ومدرب جاد جعل لاعبيه يعملون بجد”.

النصر والتعاون في دوري محمد بن سلمان

واستعاد النصر نغمة الانتصارات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز على الباطن بنتيجة 2/1، ليرتفع رصيده إلى 7 نقاط، ويحتل المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول الترتيب.

على الجانب الآخر، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون تألقه وفاز برباعية دون رد على الشباب، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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