الرئيس التنفيذي لمشروع القدية : الشعب السعودي قادر على إذهال العالم  

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قال الرئيس التنفيذي الجديد لمشروع القدية، فيليب غاس: إن الشعب السعودي قادر على إذهال العالم من خلال إظهار ما يمكن أن يحققه، ومشروع القدية خير مثال على ذلك.

ووصف غاس في حوار مع موقع Blooloop الاقتصادي البريطاني مشروع القدية بأنه مشروع مثير للغاية، متابعًا: إنه أكبر مشروع في العالم عندما يتعلق الأمر بالترفيه والرياضة والفنون، وهو ليس له مثيل لذا فإنه معقد أيضًا.

وكانت شركة القدية قد أعلنت عن تعيين المخضرم ديزني فيليب غاس في منصب الرئيس التنفيذي الشهر الماضي.

ولفت الموقع إلى أن مشروع القدية يهدف إلى أن تكون المدينة عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في السعودية، ويتوفر فيها مجموعة من المنتزهات والأماكن الترفيهية وأماكن تتسع لإقامة رياضة السيارات، بالإضافة إلى مراكز الفنون والثقافة.

وتشكل القدية إلى جانب العديد من المشاريع الضخمة الأخرى مثل نيوم وأمالا ومشروع البحر الأحمر، جزءًا من خطة رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الإيرادات بعيدًا عن النفط.

وتابع غاس الذي عمل في شركة والت ديزني لما يقرب من 30 عامًا أنه شعر بترحيب كبير في المملكة، ولمس فخر الموظفين السعوديين، وأغلبهم من الشباب، بهذا المشروع الضخم والمؤثر.

وأضاف: إنه شرف كبير لأن أكون جزءًا من مشروع يهدف إلى تحول السعودية اقتصاديًّا، وأيضًا يهدف إلى تغيير نظرة العالم إليها.

مشروع القدية يعيد تموضع المملكة في العالم:

وأبرز غاس أهمية مشروع القدية قائلًا: إنه مع المشاريع الأخرى التي تقع ضمن خطط رؤية 2030 يعيد تموضع المملكة في العالم ويجعلها نقطة جذب سياحية، كما أن له تأثيرًا اجتماعيًّا هائلًا فهو يخلق عشرات الآلاف من فرص العمل، وهو أمر في غاية الأهمية؛ نظرًا لأن أعمار ثلثي السكان تقل عن 30 عامًا.

وتابع: نأمل أن تساهم القدية في تغيير نظرة العالم إلى المملكة وجعل السياح ينظرون إليها كوجهة سياحية تستحق الزيارة.

ولفت غاس إلى أن القدية تجمع بين المناظر الطبيعية الرائعة ومجموعة واسعة من وسائل الترفيه، كما أنها ستكون موطنًا لألعاب شركة سيكس فلاجز الأمريكية وحديقة مائية، كما أنها تستضيف سباق الفورمولا 1 ورالي داكار.

وتابع: تمتلك القدية خيطًا ذهبيًّا يجمع بين الحداثة والابتكار والتكنولوجيا والإثارة مع جمال وثقافة السعودية، فنحن لا نتحدث عن المستقبل فقط في القدية لأنه لا مستقبل دون تاريخ.

ويُذكر أنه من المتوقع افتتاح المرحلة الأولى من مشروع القدية بحلول عام 2023.

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