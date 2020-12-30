الرئيس اليمني: أفعال الحوثي لن تثني الحكومة عن ممارسة مهامها من عدن

المواطن - الرياض

وجّه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بالتحقيق في تفجير مطار عدن لحظة وصول الحكومة اليمنية الجديدة اليوم، مشيرًا إلى أن أفعال الحوثي لن تثني الحكومة عن ممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة في عدن.

وأكد الرئيس اليمني أن الأعمال الإرهابية التي تفتعلها مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا والجماعات الإرهابية المتطرفة لن تثني الحكومة الشرعية عن ممارسة مهامها ومواصلة جهودها الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار وجهود تطبيع الأوضاع في مختلف المحافظات وإنهاء الانقلاب.

كما وجّه هادي، الحكومة وأعضاءها بالعمل وبوتيرة عالية من العاصمة المؤقتة عدن والوقوف على احتياجات المواطن وتوحيد الجهود لمواجهة تمرد وانقلاب مليشيا الحوثي الإيرانية مؤكدًا أن اليمن تمر بمرحلة استثنائية تتطلب تضافر الجهود المخلصة لكافة القوى السياسية والحزبية والمجتمعية والوقوف صفًا واحدًا لمواجهة كافة التحديات من أجل الوصول باليمن إلى آفاق رحبة يسودها الأمن والاستقرار في ظل الدولة المدنية الاتحادية.

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