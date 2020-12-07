الرائد يستحق ركلة جزاء ضد الهلال

المواطن - مروة نبيل

أكد الخبير التحكيمي عمر المهنا، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد كان يستحق الحصول على ركلة جزاء خلال مباراته ضد الهلال اليوم.

الخبير التحكيمي – عمر المهنا :

ركلة جزاء صحيحة لفريق #الرائد لم يحتسبها الحكم عند الدقيقة "93".#الرائد_الهلال pic.twitter.com/onn4LboxeK — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 7, 2020

الرائد يستحق ركلة جزاء:

وعلق المهنا على أبرز الحالات التحكيمية الجدلية في مباراة اليوم، وقال: “كان على الحكم إيقاف اللعب بالدقيقة 14، وإنذار لاعب الهلال، محمد كنو، للتهور ضد لاعب الرائد”.

وتابع: “قرار الحكم باستمرار اللعب صحيح، ولا توجد ركلة جزاء لصالح مهاجم الهلال، غوميز، لعدم وجود أي مسك أو دفع من جانب لاعب الفريق الريداوي، بالدقيقة 53”.

وأضاف المهنا خلال تصريحاته لـ”القنوات الرياضية السعودية”:” قرار صحيح من الحكم، بإلغاء هدف الهلال عبر ياسر الشهراني، عند الدقيقة 72، لوجود لمسة يد على اللاعب”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “قرار صحيح من الحكم بإنذار لاعب القريق الريداوي، أحمد الزين، عند الدقيقة 79.. وهناك ركلة جزاء صحيحة لفريق الرائد، لم يحتسبها الحكم عند الدقيقة 93 على ياسر الشهراني، بعد استخدامه الضرب والقوة المفرطة مع لاعب المنافس”.

البليهي يقود الهلال لخطف الثلاث نقاط:

واحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية مباراة الرائد ضد الهلال، وانتهت بفوز الزعيم بهدف دون رد سجله علي البليهي من كرة رأسية مميزة في الدقيقة 84، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 19 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الريداوي عند 10 نقاط في المركز الثامن.

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