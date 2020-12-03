الرائد يُجهز برنامج إعداد عبدالفتاح آدم

المواطن - مروة نبيل

يستعد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، عبدالفتاح آدم لإجراء عملية جراحية في الرباط الصليبي خلل الأيام القليلة المقبلة.

تجهيز عبدالفتاح آدم

وشارك عبدالفتاح آدم في مباراة الرائد ضد العين ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وغادر الملعب بعد 15 دقيقة متأثرًا بالإصابة، وأثبتت الفحوصات إصابته بقطع في الرابط الصليبي.

وأشارت مصادر لـ”الرياضية”، إلى أن الجهاز الطبي في نادي الرائد بدأ بإعداد جدول كامل للاعب يخضع له بعد العملية، وذلك بالإضافة إلى المركز الصحي الذي سيتدرب فيه، للعم على تجهيزه بأفضل شكل ممكن.

وكان عبدالفتاح آدم، صاحب الـ25 عامًا، قد انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد بنظام الإعارة بداية الموسم الجاري قادمًا من النصر الذي ضم النجم الريداوي، رائد الغامدي مقابل انضمام لاعبه.

الرائد في دوري محمد بن سلمان

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضد العين بهدف دون رد، وسيواجه الهلال، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، من الفوز في 3 مباريات، والتعادل في لقاء، والخسارة في مواجهتين.

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