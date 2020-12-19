الرائد يُصدر بيانًا استنكر فيه الأخطاء التحكيمية بحقه

المواطن - محمد سمعه

أصدر نادي الرائد- قبل قليل- بيانًا استنكر فيه الأخطاء التحكيمية التي أثرت سلبًا على الفريق الكروي الأول، وذلك بعد توديع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على يد نادي النصر.

نص بيان الرائد:

وجاء نص بيان النادي كالتالي: “مع انطلاقة الموسم الرياضي الجديد، وإيمانًا من إدارة النادي على أهمية دعم الحكم السعودي وتحقيق النجاح في مشروعه تطوير الحكام السعوديين في الدوري وغيره، لذا قامت إدارة النادي بتجاوز بعض الأخطاء غير المؤثرة التي تُرتكب في بعض المباريات لكي يواكب الحكم السعودي هذا التطور والدعم لهم في الدوري الذي يحمل اسم غالي علينا سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، وكذلك بطولة كأس والدنا خادم الحرمين الشريفين”.

وأضاف البيان: “فقد تجاوز النادي تلك الأخطاء في بعض المباريات والتزمت إدارة النادي الصمت بالجولات الماضية دون إصدار بيانات أو تصريحات على أمل تبدل أحوال الحكام وتعيين الأكفأ منهم لإدارة المباريات وغرفة الفيديو وإعطاء النادي وكافة الأندية السعودية حقوقها لكن ما حدث للأسف هو العكس، حيث أن الأخطاء تفاقمت وأصبح الرائد بسببها ينزف النقاط ويخسر لقاءات هو الأحق بها؛ مما أدى لتسلل الإحباط إلى نفوس عشاق النادي وجماهيره، وبسببها أُهدرت كل الجهود المبذولة والنفقات المصروفة على الفريق، والأخطاء كانت من حكام الساحة تارة وحكام غرفة تقنية الفيديو تارة أخرى، كما أكد خبراء التحكيم أن الفريق كان يُحرم في كل مباراة على الأقل من ركلة جزاء أو ركلتين على الأقل، لهذا لم يعد بمقدورنا السكوت أو التغاضي بحجم دعم الحكم السعودي”.

إجراء رسمي من النادي ردًّا على الأخطاء التحكيمية:

وتابع بيان الرائد: “لذا نحن في النادي قمنا باتخاذ الإجراء الرسمي وذلك بإرسال خطاب لأمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بهذا الخصوص مع مطالبتهم بالأخذ في عين الاعتبار ما يحدث ضد الفريق ووقف الفضائح التحكيمية التي تُرتكب بحق الفريق في أغلب الجولات وأيضًا في بطولة كأس الملك التي خرج منها الفريق بسبب الأخطاء التحكيمية الفادحة، والنادي لا يريد إلا حقوقه”.

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