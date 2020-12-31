الروخي بلانكوس يُنهي لقاء أتلتيكو مدريد ضد خيتافي بانتصار صعب

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة أتلتيكو مدريد ضد خيتافي، مساء أمس الأربعاء، بفوز نادي أتلتيكو مدريد بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني موسم 2020/ 2021.

الشوط الأول من مباراة أتلتيكو مدريد ضد خيتافي:

وبدأ الشوط الأول من مباراة الفريقين، بضغط هجومي من قبل فريق أتلتيكو مدريد، حيث نجح النجم الأوروغوياني لويس سواريز في إحراز الهدف الأول للروخي بلانكوس بالدقيقة العشرين.

وحاول فريق خيتافي العودة في المباراة، وإحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين، بتقدم نادي أتلتيكو مدريد بهدف دون رد.

أحداث الشوط الثاني:

وفي الشوط الثاني استمر تقدم نادي أتلتيكو مدريد بهدف دون رد، حيث لم ينجح خيتافي في إحراز هدف التعادل وسط أداء دفاعي قوي من لاعبي فريق الأتلتيكو.

وبعد نهاية لقاء أتلتيكو مدريد ضد خيتافي، أصبح رصيد أتلتيكو مدريد 35 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر.

وكانت مباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي أُقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل الأتلتيكو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقبل مباراة أتلتيكو مدريد ضد خيتافي، أعلن نادي أتلتيكو مدريد أول أمس الثلاثاء، عن فسخ عقد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، دييغو كوستا، قبل انتهاء العقد بـ6 أشهر.

وقال النادي في بيان رسمي: “توصل النادي ودييغو لاتفاق بشأن إنهاء العقد الممتد حتى 30 يونيو 2021، بناءً على طلب اللاعب لأسباب شخصية”.

وتابع بيان النادي: “وقع دييغو كوستا الثلاثاء على فسخ العقد.. نشكر كوستا على تفانيه خلال هذه السنوات، ونتمنى له التوفيق في المرحلة التالية من مسيرته الاحترافية”.

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