السبب الحقيقي وراء رفض عمر السومة تجديد عقده مع الأهلي

المواطن - محمد سمعه

أصبح اللاعب السوري عمر السومة لاعب الأهلي يرغب في الرحيل عن قلعة الراقي، وذلك بسبب عدم الاستقرار الفني والإداري الذي يمر به الفريق خاصة بعد الخروج من بطولة كأس الملك.

عمر السومة متردد حول تجديد عقده مع الأهلي

وبحثت إدارة الأهلي، تجديد عقد السومة بالفترة الأخيرة لكن اللاعب السوري كان مترددًا خاصة أن عروضًا من أندية أخرى بدأت في الوصول إليه.

وكشفت صحيفة “عكاظ” السبب الحقيقي وراء رفض السومة تجديد عقده مع الراقي، حيث أشارت إلى أن الخلاف يتمثل في مدة العقد الجديد حيث يرغب السومة في الحصول على مدة عقد مناسبة تتماشي مع مسيرته كونه في مرحلته الأخيرة من مشواره الكروي بينما إدارة الأهلي معترضة.

السومة يُفضل الانتظار

وفي سياق آخر قالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن السومة لا يفكر في تجديد عقده مع الأهلي مفضلًا استكماله حتى نهاية الموسم ثم النظر بعد ذلك وتحديد مصيره مع الراقي.

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