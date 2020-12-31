السجن لـ5 مسؤولين في بنك المستقبل بالبحرين مرتبطين بإيران

المواطن - متابعة

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أحكاماً بالإدانة في 3 قضايا خاصة بغسل الأموال متهم فيها بنك المستقبل و5 من مسؤوليه بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية.

وقضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعًا، وعاقبت مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، بحسب ما ورد في وكالة أنباء البحرين.

وتم تغريم البنوك المتورطة مليون دينار لكل منهم مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة.

مع الإشارة إلى أن إجمالي الغرامات المحكوم بها 24 مليون دينار فضلًا عن مصادرة مبالغ التحويلات البالغة 43 مليون دولار.

بدورها، كانت النيابة العامة في البحرين قد وجهت في فبراير الماضي، تهما مختلفة للمدعى عليهم بارتكاب جرائم متعددة، وذلك بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة.

كما لفت النائب العام إلى أن النيابة العامة قد أحالت القضايا إلى المحكمة الجنائية الكبرى، مضيفاً أنه من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط مع استمرار التحقيقات في آلاف المعاملات المتبقية.

وعن النتائج، ذكر النائب العام أن التحقيقات توصلت حينها إلى أن “بنك المستقبل” الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) و”بنك صادرات إيران”، قد نفذ آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها.

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