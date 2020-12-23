السعودية تستمر في مساعيها المبهرة في مشاريع محطات تحلية المياه

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

منحت المؤسسة السعودية لتحلية المياه المالحة (SWCC)، المملوكة للقطاع العام لشركة أكسيونا وشريكها آر تي سي سي، حقوق تصميم وإنشاء محطة تحلية الشقيق 1 على ساحل البحر الأحمر في المملكة، بقيمة تصل إلى 384 مليون دولار أمريكي.

وحسبما ذكر موقع كونستركشن بيزنس نيوز، المختص بأخبار الإنشاءات أن المحطة المجهزة بتقنية التناضح العكسي، وستبلغ طاقتها اليومية 400 ألف متر مكعب في اليوم.

وستساعد تلك المحطة على تحسين إمدادات مياه الشرب وتعويض نقص المياه في جنوب غرب السعودية من خلال توفير مصدر جديد لمياه الشرب.

مشاريع ضخمة لتحلية المياه:

ويشمل المشروع الأعمال البحرية، والأعمال المدنية في المحطة، وتوريد وتركيب المعدات الكهروميكانيكية والكهربائية، وبدء التشغيل وأنظمة ما قبل وبعد المعالجة، وبدء التشغيل والتشغيل.

هذه المنشأة، التي من المتوقع أن تكتمل في عام 2023، هي خامس محطة لتحلية أكسيونا تم بناؤها في السعودية والثالث الذي تمنحه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للشركة.

وقال محمد سبان، رئيس قسم المياه في أكسيونا في المملكة العربية السعودية: “العمل مع المؤسسة للمرة الثالثة هو شرف كبير ورضا كبير، وفي نفس الوقت يعد تحديًا كبيرًا لنا”.

نجاح واضح:

وأصبحت أكسيونا إحدى شركات البنية التحتية المائية الرئيسية في إحدى مناطق الكوكب التي تعاني من أعلى مستويات الإجهاد المائي.

ووفقًا لـ”تقرير تنمية المياه في العالم 2019″، يعد الشرق الأوسط حاليًّا المنطقة العالمية التي تعاني من أشد حالات نقص المياه.

في حين أن متوسط ​​توافر المياه في جميع أنحاء العالم هو 7453 مترًا مكعبًا للفرد سنويًّا، إلا أن هذا الرقم في الشرق الأوسط ينخفض ​​إلى 736 مترًا مكعبًا، وفقًا كانت أكسيونا قد فازت بعقد قيمته 530 مليون دولار لتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة تحلية الشقيق 3.

الشقيق 1 ليست الأولى:

وهي حاليًّا قيد الإنشاء ومن المتوقع أن تكتمل في وقت ما في عام 2021، وبعد ذلك ستترأس أكسيونا المشروع المشترك الذي سيعمل على تشغيل المصنع وصيانته، وستبلغ طاقته 450 ألف متر مكعب في اليوم لتقديم خدمة لما يعادل مليوني نسمة، كما سيتم تجهيزها بمحطة كهروضوئية لتقليل الطاقة المستهلكة في تشغيلها.

في يوليو 2018، حصلت الشركة أيضًا على عقد بحوالي 240 مليون دولار أمريكي لبناء وبدء تشغيل محطة تحلية المياه الخبر 1، الواقعة بالقرب من مدينة الخبر، لتقديم خدماتها إلى مليون شخص.

كما قامت بتصميم وبناء محطة تحلية مياه البحر في الجبيل لصالح مرافق، وبسعة 100 ألف متر مكعب في اليوم، وتخدم المحطة سكان مدينة الجبيل ومجمعها الصناعي في المنطقة الشرقية من البلاد.

شارك الخبر