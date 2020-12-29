السعودية تقترح 10 ملاعب لتنظيم كأس آسيا

المواطن - مروة نبيل

استعرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، ملف ترشح السعودية لاستضافة منافسات بطولة كأس آسيا 2027، والذي أظهر استعدادات المملكة وقدرتها على تنظيم المسابقة من خلال الملاعب والفنادق والبنية الرياضية الجاهزة.

ملف السعودية لاستضافة كأس آسيا 2027

وضم الملف السعودي المدن القادرة على استضافة مجموعات كأس آسيا 2027، وهم الرياض، جدة، والدمام، مع اقتراح 10 ملاعب يمكن لعب المباريات عليها، وجاءت العاصمة في المقدمة بـ5 استادات.

ولفت ملف السعودية إلى أن هناك 5 ملاعب في الرياض بإمكانها استقبال المباريات والتدريبات، يتقدمها ملعب الملك فهد الدولي، ملعب جامعة الملك سعود، ملعب الأمير فيصل بن فهد، ملعب الرياض الجديد، وملعب القدية.

وتم اختيار ملعبي الجوهرة وملعب الأمير عبد الله الفيصل من جدة، وفي الدمام كل من ملعب الأمير محمد بن فهد، وملعب الأمير سعود بن جلوي، وملعب الدمام الجديد، مع الفنادق والمستشفيات ومراكز التدريب المنتشرة في كلا المدينتين.

تنظيم بطولات عالمية

وشهد ملف السعودية لبطولة كأس آسيا التركيز على استضافة عدد كبير من الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية خلال الفترة الماضية، كان للرياضة النصيب الأكبر، حيث احتضنت كأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الإيطالي، ومنافسات الفورمولا إيه، وعروض المصارعة العالمية، بالإضافة إلى نزال الملاكمة بين جوشوا ورويز.

وضم الملف السعودي 421 ورقة للحديث عن الجاهزية الكاملة للسعودية، وأحقيتها في استضافة بطولة كأس آسيا لعام 2027، وسط منافسة قوية من قطر والهند وإيران، ويمكن الاطلاع على ملف المملكة بالكامل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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