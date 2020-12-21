‎الرئيسية
جديد الأخبار
السفارة في اليابان: نتابع آثار زلزال آوموري ومواطنونا بخير

السفارة في اليابان: نتابع آثار زلزال آوموري ومواطنونا بخير

2020/12/21
الساعة 10:44 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
38
0
طباعة
السفارة في اليابان: نتابع آثار زلزال آوموري ومواطنونا بخير
المواطن - متابعة

أكدت سفارة المملكة في اليابان سلامة جميع المواطنين والمبتعثين بعد زلزال محافظة آوموري العنيف.

وقالت السفارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إنها تتابع آثار الزلزال في محافظة آوموري بقوة (6.3) درجة.

ودعت السفارة الجميع بالتقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، كما دعت إلى التواصل معها في حال حدوث أي طارئ من خلال الأرقام التالية:

09055833862

0335895242


شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :