السفارة في اليابان: نتابع آثار زلزال آوموري ومواطنونا بخير

المواطن - متابعة

أكدت سفارة المملكة في اليابان سلامة جميع المواطنين والمبتعثين بعد زلزال محافظة آوموري العنيف.

وقالت السفارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إنها تتابع آثار الزلزال في محافظة آوموري بقوة (6.3) درجة.

ودعت السفارة الجميع بالتقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، كما دعت إلى التواصل معها في حال حدوث أي طارئ من خلال الأرقام التالية:

09055833862

0335895242

تتابع السفارة آثار الزلزال في محافظة #Aomori بقوة (6.3) درجات، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد.

وتهيب السفارة بالجميع التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ التواصل مع شؤون السعوديين:

09055833862

0335895242

متمنية السلامة للجميع 🇯🇵🇸🇦 pic.twitter.com/4Gwj8yyYji — السفارة السعودية في اليابان (@KSAembassyJP) December 21, 2020

شارك الخبر