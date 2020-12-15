السفير السعودي في ماليزيا: السعودية ستفاجئ الجميع حال فوزها باستضافة كأس آسيا 2027

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أبرزت صحيفة مالاي تايمز الماليزية تصريحات السفير السعودي في ماليزيا، محمود حسين سعيد قطان، والذي تحدث فيها عن استضافة كأس آسيا 2027.

وقال السفير السعودي: إن السعودية ستفاجئ زوارها وستبهر الجميع خلال كأس آسيا 2027 إذا نجحت في محاولتها استضافة البطولة.

وقالت الصحيفة: إن السعودية وبصرف النظر عن البنية التحتية الرياضية، تتميز بوجود أكثر من 17 ملعبًا جاهزًا لاستضافة البطولة، كما أنها تعمل على تطوير مرافقها المتعلقة بالسياحة.

قدرات السعودية الهائلة:

وأضاف قطان أن السعودية تبذل جهدًا كبيرًا لاستضافة كأس آسيا لأول مرة منذ انطلاق البطولة عام 1956، وأكد قائلًا: لدينا ملاعب جديدة في بعض المناطق، بالإضافة إلى منطقة سياحية جديدة ستكون مفاجأة للجميع، مؤكدًا أن البطولة سُتقام في العديد من المدن، مثل الرياض وجدة والدمام والعديد من المدن الأخرى.

السعودية ليست وحدها في السباق لاستضافة النسخة التاسعة عشرة من كأس آسيا، حيث قدمت أربع دول أخرى، وهي الهند وإيران وقطر وأوزبكستان عطاءات إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن البلد المضيف بحلول النصف الثاني من عام 2021 من قبل الاتحادات الأعضاء الـ47 في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

واستضافت دولة الإمارات العربية المتحدة كأس آسيا 2019 بينما من المتوقع أن تضع الصين معايير جديدة للبطولة عندما تستضيف البطولة في عام 2023، حيث سيكون هناك 24 فريقًا يتنافسون مقارنة بـ16 فريقًا سابقًا.

معًا لمستقبل آسيا:

وكان الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تسلم ملف السعودية لتنظيم نهائيات كأس آسيا 2027، الذي حمل شعار معًا لمستقبل آسيا، من قبل ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس الوفد السعودي، في اللقاء الذي عقد في مملكة البحرين.

ورحب الشيخ سلمان آل خليفة بوفد الاتحاد السعودي لكرة القدم، معربًا عن تقديره البالغ لحرص الاتحاد السعودي على التقدم بطلب استضافة الحدث القاري الكبير.

وانتهى الاتحاد السعودي لكرة القدم، من كافة الضمانات الحكومية الخاصة بملف الترشح لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، تمهيدًا لتقديمه إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ضمن المرحلة الثالثة من ملف الترشح للدول الخمس المتنافسة للاستضافة.

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في بيان رسمي، عن تقدم 5 دول لاستضافة منافسات بطولة كأس آسيا 2027، وهي السعودية وإيران الهند قطر وأوزبكستان، وأكد مصدر بالاتحاد الآسيوي أن الدول الخمسة تقدمت بشكل رسمي بطلب الاستضافة.

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