السوبر السعودي قد يكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ فيتوريا

المواطن - محمد سمعه

يواجه المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، خطر الإقالة وذلك بعد أن تلقى النصر خامس هزيمة له بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمس الخميس على يد نادي أبها.

فيتوريا مُطالب بحصد السوبر السعودي:

ورغم أن مباراة السوبر السعودي بين فريقي الهلال والنصر لن تُقام إلا في يوم 29 يناير المقبل، لكن الحديث عنها بدأ من الآن، وحول إذا استمر المدرب البرتغالي في قيادة النصر، فهو مُطالب بتحقيق اللقب وذلك ليضمن بقائه كمدرب للعالمي وفي حال خسر اللقب فسوف يرحل بنسبة كبيرة عن العالمي.

وستكون بطولة السوبر السعودي بطولة ثأرية في المقام الأول لنادي النصر، الذي يسعى للفوز على فريق الهلال، بعد أن تغلب الأزرق عليه في آخر 3 مباريات جمعت بين الفريقين، بواقع مباراتين في الدوري ومباراة نهائية في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان روي فيتوريا تولى تدريب النصر في يناير 2019، ونجح في قيادة أصفر العاصمة إلى التتويج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018/ 2019، بالإضافة للفوز بلقب السوبر السعودي في يناير 2020 على حساب فريق التعاون.

سبب خلع حمدالله لـ شارة القيادة:

وفي سياق آخر، تسبب اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم النصر، في إثارة الدهشة أمس الخميس لكل من تابع مباراة النصر وأبها في دوري المحترفين، بعد أن خلع شارة قيادة الفريق خلال المباراة وقام بإعطائها للاعب البرازيلي مايكون.

وكشف الإعلامي الرياضي عبدالله الثقيل عبر حسابه في “تويتر” أن النجم المغربي قرر خلع شارة القيادة ومنحها إلى مايكون، لأن المهاجم المغربي شعر أن شارة القيادة قيدته بشكل كبير لأنها تطلب منه كونه قائدًا للفريق الذهاب إلى الحكم ومناقشته في القرارات باستمرار.

وأضاف الثقيل أن اللاعب المغربي خلع الشارة ليركز في المباراة ويعمل على مساعدة الفريق بإحراز الأهداف.

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