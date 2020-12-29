السومة يحصد جائزة هدف الجولة في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

حصد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السوري عمر السومة، جائزة هدف الجولة العاشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

السومة يحصد هدف الجولة:

وأشار حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الجمهور اختار هدف عمر السومة الذي أحرزه في الوقت القاتل في شباك الرائد ليحصل على هدف الجولة العاشرة.

وكان يُنافس المهاجم الأهلاوي على أفضل هدف في الجولة كل من؛ هدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، علي الزقعان في شباك الفيصلي، والهدف الذي أحرزه نجم عنابي سدير، محمد الصيعري في المباراة التي فاز بها النموذجي بنتيجة 3/ 2.

المهاجم الأهلاوي لا يتوقف عن التسجيل:

وبعد هدفه في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، وصل المهاجم السوري إلى الهدف رقم 19 أمام الفريق الريداوي، منذ انضمامه إلى صفوف الأهلي موسم 2014/ 2015، ليكون الفريق الأكثر تسجيلًا أمامه.

وأصبح عمر السومة الهداف التاريخي لمنافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث وصل إلى الهدف رقم 127 في مباراة الأهلي ضد الفتح الماضية، لينفرد بصدارة القائمة، متفوقًا على ناصر الشمراني، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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