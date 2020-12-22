السومة يقود الأهلي ضد الفتح في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش عن تشكيل مباراة فريقه الأهلي ضد الفتح المقرر إقامتها، مساء اليوم الثلاثاء.

الأهلي ضد الفتح

ويلعب الأهلي ضد الفتح عند الساعة 7:50 مساءً على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في ختام منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، فيما يقع الفتح في المركز الـ13 برصيد 10 نقاط.

تشكيل الأهلي في مباراة اليوم

وجاء تشكيل الراقي في مباراة الأهلي ضد الفتح اليوم كالتالي؛ محمد العويس، لوكاس ليما، محمد الخبراني، محمد آل فتيل، عبدالله حسون، نوح الموسى، إدريس فتوحي، ماركو مارين، سلمان المؤشر، ألكسندر ميتريتا وعمر السومة.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباراة اليوم كل من؛ محمد الربيعي، علي الأسمري، عبدالباسط هندي، هاني الصبياني، عبدالرحمن غريب، سلطان مندش، معتز هوساوي، يزيد البكر وحسين المقهوي.

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