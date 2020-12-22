السومة يمنح الأهلي نقاط الفتح في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الأهلي ضد الفتح، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بتحقيق الراقي لفوز هام بهدف نظيف سجله السوري عمر السومة.

الأهلي ضد الفتح:

وبدأت مباراة الأهلي ضد الفتح التي أُقيمت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بشكل سريع، وضغط الفريقان أملًا في تسجيل هدف مبكر، ولكن لم تنجح محاولاتهم.

وطالب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 27، بعد ارتطام الكرة بلاعب الراقي، ولكن الحكم لم يحتسب شيئًا بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

السومة يهز الشباك:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط لاعبو الراقي ونجح عمر السومة في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 53 من كرة رأسية مميزة، ليصبح الهداف التاريخي لبطولة الدوري السعودي للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكاد لوكاس ليما أن يُعزز تقدم فريقه بهدف ثانٍ عند الدقيقة 75، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم، وارتطمت تسديدة إدريس فتوحي بالعارضة في الدقيقة 82، لتنتهي مباراة الأهلي ضد الفتح بفوز الراقي بنتيجة 1/ 0.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفتح عند 10 نقاط في المركز الـ13.

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