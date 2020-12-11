الشباب والاتحاد.. من يفوز في المباراة رقم 25 ؟

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الشباب والاتحاد المقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب والاتحاد

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تاريخ مواجهات الشباب والاتحاد في دوري المحترفين، حيث اتسمت مبارياتهما بالندية والتكافؤ، وتساءل قائلًا: “من سينتصر في المواجهة رقم 25؟”.

وشهدت مباريات الفريقين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين تفوقًا نسبيًا للعميد، حيث نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز 9 مرات، مقابل 8 انتصارات لفريق الشباب، وخيم التعادل على نتيجة 7 لقاءات.

دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يلعب الشباب والاتحاد، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير خالد بن سلطان في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الرابع.

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