الشباب يُحدد بديل المدرب البرتغالي كايشينا

المواطن - محمد سمعه

تتجه إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان للتفكير في التعاقد مع مدرب بديل للمدرب البرتغالي بيدرو كايشينا، وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق الكروي الأول بالليث مؤخرًا.

وبحسب صحيفة Digi Sport الرومانية فإن إدارة الليث تفكر في التعاقد مع المدرب الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني السابق لنادي الوصل الإماراتي.

مفاوضات متقدمة بين الليث والمدرب القادم

وسبق للمدرب ريجيكامب تدريب نادي الهلال في الدوري السعودي في موسم 2014/2015، كما أن الصحيفة الرومانية أشارت إلى وجود مفاوضات متقدمة بين ريجيكامب وإدارة الليث.

نتيجة الشباب في آخر مباراتين بـ دوري المحترفين

وكان الشباب خسر من نادي القادسية وتعادل مع الاتحاد في آخر جولتين بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما ودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على يد نادي القادسية من دور الستة عشر.

يذكر أن الليث يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 15 نقطة.

وكان المدرب بيدرو كايشينا تولى تدريب فريق الليث خلفًا للمدرب الإسباني لويس غارسيا.

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