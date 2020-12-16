الشباب يُودع كأس الملك

المواطن - محمد سمعه

ودّع الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، بطولة كأس الملك اليوم الأربعاء، وذلك بعد الخسارة من نادي القادسية بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين في ثمن نهائي البطولة.

أحداث مباراة الفريقين في كأس الملك

وبدأ الشوط الأول بين الفريقين بأداء هادئ بينهما، حيث لم يُشكل أي من الفريقين خطورة على الفريق الآخر، لينتهي النصف الأول بينهما من المباراة بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، قاتل فريق القادسية وذلك من أجل إحراز الهدف الأول ولكن دون فائدة في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وبعد معاناة، تمكن فريق القادسية من إحراز هدف الفوز عبر اللاعب حسن العمري من ركلة جزاء بالدقيقة الـ88.

ولم ينجح فريق الشباب في إحراز هدف التعادل، لينتهي اللقاء بعبور القادسية لدور ربع النهائي، ومواجهة نادي التعاون المتأهل اليوم على حساب فريق ضمك بنتيجة 2-1.

وستنطلق بعد قليل مباراة النصر ضد نادي الرائد في إطار ثمن نهائي كأس الملك، حيث يسعى العالمي لمصالحة جماهيره وتحقيق الفوز والتأهل لدور الثمانية، بعد أن تلقى 6 هزائم في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021.

مواجهات الغد الخميس في بطولة كأس الملك

وتُقام خمس مباريات غدًا الخميس في إطار دور الـ16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يواجه الباطن، فريق أبها.

بينما يلعب الاتفاق مع الفيصلي ويواجه الهلال فريق الفتح، بينما يلعب الوحدة مع نادي الاتحاد، والأهلي مع نادي العين.

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