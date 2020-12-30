الشرطة الأمريكية كانت على علم بمخطط مفجر ناشفيل ولم تتحرك !

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أخبرت صديقة مفجر ناشفيل أنتوني وارنر، الشرطة الأمريكية أنه كان يصنع قنبلة في شاحنته المتنقلة الكبيرة، ومع ذلك فإن السلطات استخفت بالبلاغ وقرروا تفتيش المنزل فقط وليس الشاحنة.

واتصلت الصديقة التي تُدعى باميلا بيري، بشرطة ناشفيل في 21 أغسطس 2019 أي قبل 16 شهرًا من وقوع الحادث، وأخبرتهم أن وارنر يضع متفجرات داخل عربة سكن متنقلة متوقفة عند منزله وتبعد أقل من 3 كيلومترات من منزلها.

ومع ذلك، استخفت الشرطة بالبلاغ وظنت أنها مكيدة من الصديقة الحميمة باميلا ضد صديقها وارنر انتقامًا منه على انفصالهما، وبالتالي تعاملت مع الأمر دون جدية.

وبعد 16 شهرًا، فجر وارنر نفسه في الشاحنة نفسها بجوار مبنى مركز الاتصالات AT&T، الأمر الذي تسبب في دمار هائل لـ 41 مبنى في وسط المدينة وشل أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في جميع أنحاء المنطقة.

وقالت باميلا إن ضابطًا استجاب لمكالمتها عندما قدمت بلاغًا ضد وارنر، فربطها عبر الهاتف بأخصائيي الصحة العقلية التابعة للشرطة، وتم نقلها طواعية بواسطة سيارة إسعاف لإجراء تقييم نفسي.

وبعد ذلك، توجهت الشرطة إلى منزل وارنر على طريق باكرتاون في ناشفيل، لكن لم يرد أحد على الباب، ولاحظت الشرطة شاحنة متنقلة في الفناء الخلفي، والعديد من الكاميرات الأمنية.

وتم إرسال تقرير إلى الوحدة الأعلى منصبًا ووُضعت علامة عليه لإجراء مزيد من التفتيش، وفي اليوم التالي، وتم إرسال تقرير إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقق مما إذا كان لدى وارنر أي صلات عسكرية سابقة، وكشفوا أنه لم يتم العثور على سجلات عسكرية.

وبعد عدة أيام، اتصلت الشرطة بمحام وارنر، ريموند ثروكمورتون الذي منعهم من تفتيش الشاحنة، وقالت شرطة ناشفيل إنه لا يوجد دليل على اكتشاف جريمة ولم يتم اتخاذ إجراءات إضافية.

وقال دون آرون المتحدث باسم شرطة ناشفيل إنهم لم يروا أي دليل على جريمة وليس لديهم سلطة لدخول منزله أو أي ممتلكات مسيجة.

وكان لدى وارنر ماض إجرامي محدود في تينيسي عبارة عن تهمة حيازة مخدرات في عام 1978، ولا تزال الشرطة تحقق في خلفيته، ولا تزال في حيرة من دوافعه، لا سيما أنه أنذر السكان عبر مكبرات صوت وطلبهم بإخلاء مواقعهم، لذلك فقد كان جليًا أن خطته هي التدمير بدلًا من القتل، وأفادت إحدى جوانب التحقيقات أنه كان مصابًا بجون الارتياب بشأن تأثير شبكات الجيل الخامس على الأمريكيين.

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