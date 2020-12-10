الشعلان يكشف أمرين بخصوص بيان اتحاد القدم للرد على النصر

المواطن - محمد سمعه

كشف خالد الشعلان الناقد الرياضي في قناة 24 الرياضية، عن أمرين بخصوص بيان اتحاد القدم السعودي للرد على تصريحات صفوان السويكت رئيس النصر.

"الاتحاد السعودي لكرة القدم" يرسل تعقيبًا لبرنامج "كورة" بعد حديث الدكتور "صفوان السويكت" رئيس مجلس إدارة نادي #النصر#صفوان_السويكت_في_كورة pic.twitter.com/2s96UaZ7Cx — برنامج كورة (@korarotana) December 10, 2020

وكان صفوان السويكت أجاب على سؤال حول هوية من أوقف المدافع البرازيلي مايكون ومنعه من المشاركة ضد الهلال يوم 5 أغسطس الماضي في الدور الثاني من دوري المحترفين.

رئيس النصر يثير الجدل بـ إجابته

وقال السويكت: ” اسألوا ياسر المسحل، هو من يعرف الإجابة !”.

وعلق الشعلان على بيان اتحاد القدم مغردًا: “الرسالة الواتسية هذه في برنامج كورة تحتمل أمرين وهما إما أنها من ياسر المسحل وبالتالي هذا أمر مضحك وسابقة بتاريخ الاتحاد السعودي لكرة القدم، أو أنها من جوال أحد المستشارين الاثنين، خاصة أن اتحاد القدم ليس لديه متحدث رسمي”.

اتحاد القدم يكشف الحقائق

يذكر أن اتحاد القدم كان أصدر بيانًا أُرسل لـ برنامج “كووورة” في حلقة أمس الأربعاء حيث أكد على أنه لم يصدر أي خطاب بشأن إيقاف اللاعب البرازيلي مايكون ولكن الأمر كان متعلقًا بحكام أجانب لم يكملوا فترة الحجر الصحي، بالإضافة إلى أن النصر رفض أكثر من مرة زيارة لجنة الحكام للنادي للتحدث عن آلية عمل تقنية الفيديو.

وكان السويكت تحدث عن عبدالرحمن الحلافي بعد استقالته قائلًا: “عبدالرحمن الحلافي تقدم لي أكثر من 5 مرات باستقالته من منصبه كمشرف على الكرة بالنادي، وفي كل مرة كنت أجعله يتراجع، ولكن بالمرة الأخيرة لم أستطع جعله يتراجع عن الفكرة، وهو لم يقصر على الإطلاق مع الفريق طوال فترة وجوده”.

وتابع رئيس العالمي: “الأمير خالد بن فهد لم يتأخر مطلقًا عن الفريق وأيضًا الداعم عبدالعزيز بغلف فقلبه نقي وصافٍ ويحترق على النصر كثيرًا”.

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