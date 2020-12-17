الشهري وكاريلو يقودان الهلال ضد الفتح

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو عن تشكيلة فريقه الهلال ضد الفتح في المباراة المقرر إقامتها، اليوم الخميس، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

تشكيلة الهلال اليوم

وجاء تشكيل الزعيم في مباراة الهلال ضد الفتح اليوم، كالتالي؛ عبدالله الجدعاني، مدالله العليان، محمد جحفلي، جانغ هيون سو، ياسر الشهراني، محمد كنو، سلمان الفرج، غوستافو كويلار، لوسيانو فييتو، أندريه كاريلو وصالح الشهري.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مباراة اليوم، كل من؛ عبدالله البيشي، محمد البريك، أمير كردي، عبدالله عطيف، ناصر الدوسري، فواز الطريس، سالم الدوسري، عمر خربين وبافيتيمبي غوميز.

الهلال ضد الفتح

ويلعب الهلال ضد الفتح عند الساعة 5:40 مساء على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ويسعى الزعيم لتحقيق الفوز ومصالحة جماهيره بعد الخسارة ضد الوحدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأملًا في الحفاظ على لقبه للموسم الثاني.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه خلال المباريات الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتحقيق مفاجأة بالإطاحة بالهلال من كأس خادم الحرمين الشريفين.

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