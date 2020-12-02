الشوط الأول .. الاتحاد يخرج متقدمًا بهدف أمام الشباب

المواطن - محمد سمعه

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، الشوط الأول من مباراته أمام الشباب متقدمًا بهدف دون رد، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ونجح رومارينيو في هز شباك نادي الشباب بالهدف الأول بالدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول، وذلك بعد تمريرة متقنة من اللاعب الرأس أخضري غاري رودريغيز.

وحاول الشباب، بعد ذلك إحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى، وذلك في ظل عدم وجود تركيز باللمسة النهائية.

ولم يحدث أي جديد، لينتهي الشوط الأول بين الفريقين بتقدم العميد بهدف نظيف.

تشكيل نادي الشباب:

وجاء تشكيل الفريق الشبابي مكونًا من: “أرلا، إيغور، أحمد شراحيلي، عبدالله الشامخ، فواز الصقور، إيفر بانيغا، ألفريد ندياي، نواف العابد، تركي العمار، كريستيان جوانكا، عبدالله الحمدان”.

أما قائمة الاحتياط فجاءت مكونة من: “زيد البواردي، محمد سالم، ناصر العمران، حسين القحطاني، متعب الحربي، علي مجرشي”.

تشكيل نادي الاتحاد:

بينما جاء تشكيل نادي الاتحاد مكونًا من: “مارسيلو غروهي، مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، عمر هوساوي، سعود عبدالحميد، عبدالإله المالكي، برونو هنريكي، رومارينيو، غاري رودريغيز، عبدالمجيد السواط، هارون كمارا”.

ويتواجد في التشكيلة الاحتياطية للعميد كل من: “فواز القرني، زياد الصحفي، حمدان الشمراني، حمد آل منصور، عبدالعزيز الجبرين، خالد السميري، عبدالرحمن اليامي”.

وانطلقت المباراة اليوم بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام المباراة على ملعب نادي الشباب.

يذكر أن العميد كان تأهل إلى الدور نصف النهائي على حساب فريق أولمبيك آسفي المغربي، بينما تأهل فريق الشباب على حساب نادي الشرطة العراقي.

وستُقام مباراة العودة بين الاتحاد والشباب في البطولة العربية يوم الرابع من يناير المقبل في مدينة جدة.

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