الشيخ السليمان يوضح حكم الجمع بين صلاة الجمعة والعصر حال نزول المطر

المواطن - الرياض

أوضح فضيلة الشيخ د. عبدالسلام بن عبدالله السليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى حكم الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر حال نزول المطر.

فضيلة الشيخ د. عبدالسلام السليمان

عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى

( الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر حال نزول المطر ) pic.twitter.com/BNOKZlNFPL — الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) December 3, 2020

وقال الشيخ السليمان إن هذا لا يجوز، ولا يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر في هذه الحالة.

وأضاف الشيخ عبدالسلام السليمان، أنه مما ينبه عليه أن البعض في سنوات ماضية حصل أن جاء المطر في يوم الجمعة فبعض المساجد جمعت ما بين صلاة الجمعة والعصر وهذا لا يجوز.

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