الشيخ الفوزان : لا تغش أو تخن ما ائتمنك عليه ولي الأمر

المواطن - الرياض

حذر الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى من الخيانة والغش والغلول فيما ائتمنك عليه ولي الأمر.

معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى

( التحذير من الخيانة والغش والغلول فيما ائتمنك عليه ولي الأمر ) pic.twitter.com/nAQ9OFsdSL — الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) December 2, 2020

وقال الفوزان في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لرئاسة البحوث العلمية والإفتاء، إنه لو تولى شخص عملًا أو وظيفة أو غير ذلك، فمن النصيحة لولي الأمر أن يتم الحفاظ على هذا الشيء، ولا يتم خيانته أو قبول الرشوة المدفوعة مقابل المسامحة في أصل الحقوق، مشددًا على أن هذا من الغش لولي أمر المسلمين.

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