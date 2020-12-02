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الشيخ الفوزان : لا تغش أو تخن ما ائتمنك عليه ولي الأمر

الشيخ الفوزان : لا تغش أو تخن ما ائتمنك عليه ولي الأمر

2020/12/02
الساعة 8:10 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الشيخ الفوزان : لا تغش أو تخن ما ائتمنك عليه ولي الأمر
المواطن - الرياض

حذر الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى من الخيانة والغش والغلول فيما ائتمنك عليه ولي الأمر.

وقال الفوزان في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لرئاسة البحوث العلمية والإفتاء، إنه لو تولى شخص عملًا أو وظيفة أو غير ذلك، فمن النصيحة لولي الأمر أن يتم الحفاظ على هذا الشيء، ولا يتم خيانته أو قبول الرشوة المدفوعة مقابل المسامحة في أصل الحقوق، مشددًا على أن هذا من الغش لولي أمر المسلمين.


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