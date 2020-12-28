 الشيكولاتة وراء تسوس الأسنان عند 90 ٪؜ من الأطفال

المواطن- محمد داوود- جدة

نصحت استشارية الأسنان الدكتورة وئام إسماعيل بضرورة الحرص على الكشف الدوري لأسنان الأطفال، إذ إن 90 ٪؜ من حالات تسوس الأسنان عند الأطفال تعود إلى تناول الشيكولاتات والحلويات وعدم العناية والاهتمام بتنظيف الأسنان.

اكتشاف حالات تسوس الأسنان عند الأطفال

وقالت في تصريحات لـ”المواطن“، إن غياب الكشف الدوري على أسنان الأطفال يؤدي إلى تأخر اكتشاف حالات التسوس، وبالتالي زيادة مشكلة انتشارها مما قد يستدعي إجراء عملية تنظيف شاملة، وتزداد المشكلة أكثر إذا كان الطفل صغيرًا في السن، ولا يستجيب للجلسة العلاجية، وهذا قد يتطلب العلاج تحت التخدير.

تحفّز المزاج العام

وبينت أن الشيكولاتة تحتوي على كمية من السكر والدهون التي تعمل على زيادة السعرات الحرارية بالجسم؛ مما تزيد من فرص الإصابة بزيادة الوزن أيضًا بجانب مشاكل الأسنان، ويعشقها الأطفال أكثر بسبب احتوائها على نسبة من بعض العناصر التي تتسبب في التعود كالكافيين والثيوبرومين، وتلك العناصر تحفز المزاج العام للجسم وتزيد من هرمون السعادة به وهذا يدفع للرغبة في تناول كميات كبيرة من الشوكولاتة يوميًا للحفاظ على السعادة التي تتسبب بها الشوكولاتة، كما تتسبب الشوكولاتة في انتشار الإندروفين في الدماغ وذلك لاحتوائها على نسبة من الفينيثيلامين وهذا ما يؤثر على مزاج الدماغ في حالة عدم تناول الشوكولاتة، لذا ينصح بتناولها باعتدال من قبل الكبار والصغار.

الشوكولاتة السائلة أكثر ضررًا

واختتمت الدكتورة وئام بالقول، أنه بالرغم من القيمة الغذائية للشوكولاتة، إلا أن الشوكولاتة السائلة تعتبر من الحلويات المضرة للصحة العامة، وهذا ما كشفت عنه العديد من التقارير الصحية والتي أكدت أن محتواه العالي من السكريات والمواد الحافظة، قد يتسبب في الإصابة ببعض الأضرار على الصحة.

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