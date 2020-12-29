الصحة العالمية: ستكون هناك انتكاسات وتحديات جديدة في العام المقبل

المواطن - متابعة

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن من المهم تكثيف تتبع التسلسل الجيني لفيروس كورونا (كوفيد 19) في جميع أنحاء العالم؛ لضمان اكتشاف سلالات جديدة الفيروس مع دخول الجائحة عامها الثاني.

وقال المدير العام للمنظمة في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أمس الاثنين من جنيف: إنه ستكون هناك انتكاسات وتحديات جديدة في العام المقبل- على سبيل المثال التحورات الجديدة لفيروس كورونا ومساعدة الأشخاص الذين سئموا من الوباء على مواصلة مكافحته.

وأضاف أن المنظمة تعمل عن كثب مع العلماء في جميع أنحاء العالم من أجل فهم أفضل لأي تغييرات تطرأ على الفيروس وتأثيرها.

كما أوضح أنه يريد “تأكيد أهمية زيادة قدرة تتبع التسلسل الجيني في جميع أنحاء العالم” ومشاركة المعلومات مع منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة ودول أخرى.

وتابع قائلًا: “إذا كانت البلدان تبحث وتختبر بشكل فعّال، فستتمكن من معرفة التحورات وتعديل الإستراتيجيات”.

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