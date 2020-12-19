الصحة تتسلم 100 ألف جرعة من لقاح فايزر أسبوعيًّا

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الصحة أنها تدرس لقاحي مودرنا وأسترازينيكا قبل اعتمادهما، كاشفة أنها تتسلم 100 ألف جرعة من لقاح فايزر بيونتيك أسبوعيًّا على ما أفاد به مراسل قناة “العربية”.

وقال وكيل وزارة الصحة: إن المملكة تدرس عددًا من اللقاحات الأخرى لاستخدامها، مضيفًا: “قد يكون هناك ترخيص للقاح آخر قبل نهاية العام”.

وأوضح أنه “إذا وصلنا لـ80% من المناعة المجتمعية يمكن القول بتجاوز الوباء”.

وتتواصل حملة التطعيم في المملكة بلقاح فايزر، السبت، لليوم الثالث على التوالي، وقد دعت وزارة الصحة الجميع للتسجيل لأخذ اللقاح عبر تطبيق “صحتي” الإلكتروني.

وأظهرت إحصائية التسجيل حتى أمس الجمعة ارتفاعًا في أعداد المسجلين، في حين أفادت الوزارة أن التوسع في فتح مراكز إعطاء اللقاح في باقي مناطق سيبدأ أول يناير المقبل.

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