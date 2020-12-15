الصحة تحذر من الاحتراق الوظيفي وتوضح أضراره على الموظف

المواطن - الرياض
نشرت وزارة الصحة مقطعاً توعوياً حذرت خلاله، من ظاهرة الاحتراق الوظيفي التي تصيب العديد من الموظفين، مبينة أنّ له أضراراً على الصحة.
كن شعلة، لكن لا تحترق❗️#اليوم_العالمي_لحفظ_الطاقة#عش_بصحة pic.twitter.com/wvSXUa20lu
— عش بصحة (@LiveWellMOH) December 14, 2020
ونوهت الوزارة إلى أن بعض الموظفين يؤدون عملهم بتفانٍ كبير ويتلقون إشادة كبيرة من رؤسائهم وزملائهم في العمل، وكثيراً ما يكون هذا التفاني على حساب صحتهم وقضاء أوقات مع أسرهم وأصدقائهم.
وأوضحت أن الاحتراق الوظيفي هو حالة تصيب الموظف يفقد معها الرغبة في العمل وتترافق مع انخفاض مستوى الإنتاجية وتطور الأداء، كما أنها تصيبه بالإرهاق الجسدي والعقلي الناجم عن الحياة المهنية.
تعليق واحد
ابو فهد
دراسه ممتازه طيب ماهو الحل اذا كان الشخص اللي مجتهد ومنضبط في دوامه ومخلص ويحب ان ينجز العمل المؤكل اليه في اقصر وقت
بل علي ذلك يكلف باعمال ليست من تخصصه نهائيا والسبب انه ساكت ولايبي مجادله ومشاكل كل أمور القسم والعمل تؤكل اليه بسبب اخلاصه ،؟؟؟؟؟؟ياليت يكون هناك امر انه لابد من ان كل موظف سواء كان عسكري او مدني ان يمارس تخصصه اللي يستلم مقابله راتب وعلاوات والله اللي حاصل ان المنضبط ماله اي حقوق بل انه يدفع من جيبه الخاص عشان ينجز العمل اللي اصلا ماعنده اي خلفيه في حال تكليفه واما اهل الواسطات كل شي لهم من سيارات وسكن والقسم اللي يبغا ه
ارجوا ان يكون هناك حزم ضد الواسطات والمعارف الشخصيه والفساد الاداري الذي يظلم بسببه الكثير والكثير وشكرا وزاره الصحه علي توضيح هذي المشكله وبالفعل موجوده تحصل المجتهد حتي وهو في اجازه يتم الاتصال عليه والله الموفق