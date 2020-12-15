الصحة : هذه الفئات ذات أولوية للحصول على لقاح كورونا

المواطن - الرياض

جددت وزارة الصحة التأكيد على أهمية الحصول على لقاح كورونا بالتزامن مع بدء عملية التسجيل للحصول على اللقاح وفق خطة الوزارة.

وقالت الوزارة إن اللقاحات تساهم في الوقاية -بإذن الله- من مخاطر الإصابة بالأمراض، مشيرة إلى أن الأولوية في الحصول على اللقاح تشمل ما يلي:

كبار السن. أصحاب السمنة المفرطة. الذين يعانون من أعراض من بينها، مرضى السكرى – ارتفاع ضغط الدم – مرضى القلب، مرضى السرطان، مرضى الكلى، أو ذوي الأمراض التنفسية.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، حث الجميع على التسجيل للحصول على لقاح كورونا للوقاية من الإصابة بمرض كوفيد 19.

وقال الربيعة عبر تويتر : للحصول على لقاح كورونا أطلقنا خدمة التسجيل عبر تطبيق صحتي.. أنصح الجميع بسرعة التسجيل لنحمي أنفسنا ومن نحب من الإصابة بهذا الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا ابتداءً من اليوم، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين وذلك عبر تطبيق صحتي.

وأكدت الصحة مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

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